Генсек ООН заявил, что по ключевым темам по Украине видны элементы прогресса

В ситуации вокруг Украины виден дипломатический прогресс. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.

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Генсек ООН отметил, что, согласно полученным данным, решение нескольких ключевых проблем продвинулось в дипломатическом направлении.

«На столе достаточно тем, чтобы вести переговоры», — подчеркнул Гутерриш.

Кроме того, генсек ООН заявил, что снизить напряжение на Украине помогут только переговоры.

Ранее Гутерриш отметил, что рост цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине может привести к глобальному кризису.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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