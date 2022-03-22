Генсек ООН заявил, что по ключевым темам по Украине видны элементы прогресса
В ситуации вокруг Украины виден дипломатический прогресс. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает ТАСС.
Генсек ООН отметил, что, согласно полученным данным, решение нескольких ключевых проблем продвинулось в дипломатическом направлении.
«На столе достаточно тем, чтобы вести переговоры», — подчеркнул Гутерриш.
Кроме того, генсек ООН заявил, что снизить напряжение на Украине помогут только переговоры.
Ранее Гутерриш отметил, что рост цен на продовольствие и энергоносители из-за ситуации на Украине может привести к глобальному кризису.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,6 млн+26 394 / сут.
Умерли
365 тыс.+472 / сут.
Выздоровели
16,3 млн+74 920 / сут.
- Собянин ввел мораторий на повышение ставки аренды городской земли и недвижимости
- Генсек ООН заявил, что по ключевым темам по Украине видны элементы прогресса
- Генсек ООН: Ситуация на Украине грозит глобальным голодом
- Минпромторг: России придется попрощаться с рядом автопроизводителей
- Правительство поручило Ростуризму и ФАС мониторить цены на отели
- «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Шри-Ланку с апреля
- Собянин выделил 7 млрд руб на оказание дополнительной адресной соцпомощи москвичам
- Медведев призвал тщательно проверять всех прибывающих в Россию
- В РЖД заявили, что постараются удержать цены на билеты на прежнем уровне
- Завод Volkswagen Slovakia приостановил работу из-за нехватки деталей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru