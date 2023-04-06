В МВФ предостерегли от фрагментации мировой торговли
Фрагментация мировой торговли может стоить человечеству 7% мирового ВВП. Об этом заявила в Вашингтоне директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает агентство «Прайм».
По её словам, это примерно равняется совокупному годовому ВВП Германии и Японии.
Глава МВФ подчеркнула, что технологическое размежевание стран может привести к потери рядом государств до 12% ВВП.
Георгиева также отметила, что фрагментация потоков капитала станет еще одним ударом по перспективам глобального роста.
Ранее глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru