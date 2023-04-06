В МВФ предостерегли от фрагментации мировой торговли

Глава МВФ подчеркнула, что технологическое размежевание стран может привести к потери рядом государств до 12% ВВП.

Георгиева также отметила, что фрагментация потоков капитала станет еще одним ударом по перспективам глобального роста.

Ранее глава МВФ заявила о несправедливом распределении благ в мире, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

