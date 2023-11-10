В Можайском районе пресекли незаконное расширение площади газовой заправки

Рядом с газовой заправкой на западе Москвы специалисты Госинспекции по недвижимости выявили самовольно возведенные объекты. Сейчас нарушение устранено, сообщил начальник контрольного ведомства, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы Иван Бобров.

Помимо указаной станции арендатор дополнительно разместил еще одну заправку и два некапитальных металлических строений. Поскольку участок не предоставлялся для возведения новых объектов и разрешительная документация на них не оформлялась, строения признаны незаконными.

Бобров напомнил, что АЗГС относятся к опасным производственным объектам, и несогласованное размещение подобных станций несет потенциальную угрозу гражданам.

На сегодняшний день нелегальная газовая заправка и другие самовольные строения демонтированы.

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