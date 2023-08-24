В Москве жителям дома на улице Новаторов предложили приобрести 74 машино-места
В Москве на торги выставлено 74 машино-места в подземном паркинге многоквартирного дома в Обручевском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
По его словам, собственники жилья и проживающие по договорам социального найма в доме по адресу: улица Новаторов, дом 4, корпус 4, могут воспользоваться преимущественным правом на покупку.
«Всего на торги выставлено 74 лота площадью от 10 до 15 квадратных метров. Открытые аукционы пройдут с 8 по 25 сентября», – уточнил глава департамента.
Приобретение машино-мест на торгах по преимущественному праву позволяет жителям домов получить место на парковке со скидкой 40%. Если на лот заявлено несколько претендентов, проводится электронный аукцион, победителем которого становится участник, предложивший наибольшую цену.
Заявочные кампании по предлагаемым парковочным местам завершатся в период с 31 августа по 18 сентября. Для участия в аукционах необходима регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru