В Москве жителям дома на улице Новаторов предложили приобрести 74 машино-места

В Москве на торги выставлено 74 машино-места в подземном паркинге многоквартирного дома в Обручевском районе Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, собственники жилья и проживающие по договорам социального найма в доме по адресу: улица Новаторов, дом 4, корпус 4, могут воспользоваться преимущественным правом на покупку.

«Всего на торги выставлено 74 лота площадью от 10 до 15 квадратных метров. Открытые аукционы пройдут с 8 по 25 сентября», – уточнил глава департамента.

Приобретение машино-мест на торгах по преимущественному праву позволяет жителям домов получить место на парковке со скидкой 40%. Если на лот заявлено несколько претендентов, проводится электронный аукцион, победителем которого становится участник, предложивший наибольшую цену.

Заявочные кампании по предлагаемым парковочным местам завершатся в период с 31 августа по 18 сентября. Для участия в аукционах необходима регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация о торгах размещается на Инвестиционном портале Москвы.

