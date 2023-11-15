В Москве запустили производство плат для контрольно-измерительного оборудования
Московская компания «Промприбор-Р», выпускающая газоанализаторы для контроля состава воздуха рабочих зон в различных сферах промышленности, занялась производством плат для контрольно-измерительного оборудования. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
«Предприятие несколько лет трудилось над тем, чтобы отказаться от закупок за рубежом. В итоге в этом году оно запустило в производство полностью российские платы для контрольно-измерительного оборудования», - сказал Овчинский.
Он отметил, что компания выпустила уже 250 таких изделий, до конца года они поступят в серийное производство. Плата является основой датчика-газоанализатора для определения довзрывных концентраций в воздухе. Подобный прибор может выявлять превышения более чем 60 различных опасных газов и их паров, в том числе метана, пропана и гексана.
Гендиректор «Промприбора-Р» Иван Лебедев в свою очередь уточнил, что плата полностью выполнена на едином текстолите, и такой результат стал возможен благодаря переходу на новую элементную базу меньшего размере и современные станки с числовым программным управлением.
На сегодняшний день в Москве работает около четырех тысяч промышленных площадок, на которых открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около ста малых.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган: Нетаньяху обладает ядерным оружием, но его конец близок
- Еврокомиссия улучшила прогноз по ВВП России
- СМИ: Армия Израиля взорвала склад медикаментов в больнице «Аш-Шифа»
- СМИ: Суд Франции выдал ордер на арест Башара Асада
- СМИ: Павла Деревянко обвинили в мошенничестве
- Депутат Хамзаев предложил запретить изображение Кремля на водке
- ФСБ задержала в Тюменской области украинского агента
- Адаму Кадырову вручили седьмую награду
- Евро упал ниже 97 рублей впервые с 5 июля
- Треть россиян не доверяют выборам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru