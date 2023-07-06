В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последние пять лет

Уровень безработицы в Москве сократился до 0,34% и стал самым низким за последние пять лет, количество официально зарегистрированных безработных составляет 24,8 тысячи. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы живем в мегаполисе с диверсифицированным и одним из крупнейших рынков труда в мире. Он насчитывает 7,3 миллиона человек. Несмотря на кризисы последних лет, столичный рынок демонстрирует стабильность. Пандемия и уход иностранных компаний только подтвердили его устойчивость, способность быстро адаптироваться и успешно справляться со всеми вызовами», — указала вице-мэр.

По словам Раковой, Москва — один из наиболее благополучных городов с точки зрения безработицы. С января по июнь 2023 года показатель уменьшился на 0,05 процентных пункта. Это доказывает эффективность трансформации службы занятости, которая стала гибкой и представляет предложения, соответствующие вызовам рынка.

Как отметила заммэра, в агрегированной базе службы занятости доступно более 450 тысяч актуальных предложений из всех отраслей рынка. Так, на одного кандидата приходится 18 предложений. Высокий спрос отмечается в промышленной отрасли, столичные предприятия подбирают тысячи монтажников, регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей механосборочных работ, токарей, наладчиков, инженеров-конструкторов, технологов, электроников, испытателей.

Кроме того, в сфере ИТ востребованы программисты-разработчики, руководители проектов, тестировщики, специалисты по информационной безопасности. Растет потребность в разработчиках нейросетей, алгоритмов компьютерного зрения, автообработки естественного языка.

В сферах оптовой и розничной торговли работодателям требуются продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, сборщики и комплектовщики, руководители. Также компаниям нужны специалисты в электронной коммерции: менеджеры интернет-магазинов, контент-разработчики, сотрудники пунктов приема и выдачи заказов.

При этом в сфере услуг, общепите, гостиничном и туристическом бизнесе ищут поваров, официантов, нянь, менеджеров по работе с клиентами, представителей индустрии красоты. Компании, которые занимаются транспортом и логистикой, подбирают водителей, менеджеров по логистике, машинистов электропоездов, экспедиторов.

Как отметила Ракова, с начала масштабной трансформации столичной службы занятости в 2019 году работу нашли около 490 тысяч москвичей.

