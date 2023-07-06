В Москве зафиксирован самый низкий уровень безработицы за последние пять лет
Уровень безработицы в Москве сократился до 0,34% и стал самым низким за последние пять лет, количество официально зарегистрированных безработных составляет 24,8 тысячи. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Мы живем в мегаполисе с диверсифицированным и одним из крупнейших рынков труда в мире. Он насчитывает 7,3 миллиона человек. Несмотря на кризисы последних лет, столичный рынок демонстрирует стабильность. Пандемия и уход иностранных компаний только подтвердили его устойчивость, способность быстро адаптироваться и успешно справляться со всеми вызовами», — указала вице-мэр.
По словам Раковой, Москва — один из наиболее благополучных городов с точки зрения безработицы. С января по июнь 2023 года показатель уменьшился на 0,05 процентных пункта. Это доказывает эффективность трансформации службы занятости, которая стала гибкой и представляет предложения, соответствующие вызовам рынка.
Как отметила заммэра, в агрегированной базе службы занятости доступно более 450 тысяч актуальных предложений из всех отраслей рынка. Так, на одного кандидата приходится 18 предложений. Высокий спрос отмечается в промышленной отрасли, столичные предприятия подбирают тысячи монтажников, регулировщиков радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесарей механосборочных работ, токарей, наладчиков, инженеров-конструкторов, технологов, электроников, испытателей.
Кроме того, в сфере ИТ востребованы программисты-разработчики, руководители проектов, тестировщики, специалисты по информационной безопасности. Растет потребность в разработчиках нейросетей, алгоритмов компьютерного зрения, автообработки естественного языка.
В сферах оптовой и розничной торговли работодателям требуются продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, сборщики и комплектовщики, руководители. Также компаниям нужны специалисты в электронной коммерции: менеджеры интернет-магазинов, контент-разработчики, сотрудники пунктов приема и выдачи заказов.
При этом в сфере услуг, общепите, гостиничном и туристическом бизнесе ищут поваров, официантов, нянь, менеджеров по работе с клиентами, представителей индустрии красоты. Компании, которые занимаются транспортом и логистикой, подбирают водителей, менеджеров по логистике, машинистов электропоездов, экспедиторов.
Как отметила Ракова, с начала масштабной трансформации столичной службы занятости в 2019 году работу нашли около 490 тысяч москвичей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Он в Питере»: Лукашенко заявил, что Пригожина нет в Белоруссии
- Лукашенко: ЧВК «Вагнер» может быть задействована для обороны Белоруссии
- Пушилин: Клещеевка находится под контролем российских военных
- Набиуллина заявила, что рубль ослабляется под влиянием динамики внешней торговли
- Курс евро превысил 102 рубля
- Полиция оцепила корпуса Киево-Печерской лавры
- В ФРГ задержали семь иностранцев, планировавших устроить теракт
- ФСБ предотвратила теракт в Тюменской области, один из подозреваемых нейтрализован
- Марочко заявил об усилении обстрелов населенных пунктов на луганском направлении
- В ЦБ анонсировали массовое введение цифрового рубля в 2025-2027 годах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru