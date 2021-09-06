В Москве задержан создатель финансовой пирамиды

В ведомстве рассказали, что мошенники разместили в интернете рекламу, в которой предлагали людям заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Офис компании располагался в центре Москвы, на Верхней Радищевской улице. Менеджеры консультировали клиентов по разным программах с соответствующими процентными ставками. С людьми заключали договор, однако затем потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но и не могли вернуть свои вложенные деньги.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве, руководитель компании задержан, он заключен под стражу.

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что финансовая неграмотность является самым главным врагом инвестора, передает РИА ФАН.



