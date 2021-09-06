В Москве задержан создатель финансовой пирамиды
Сотрудники полиции задержали в Москве организатора финансовой пирамиды. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, от действий задержанного пострадали 100 человек, сумма ущерба оценивается более чем в 30 миллионов рублей.
В ведомстве рассказали, что мошенники разместили в интернете рекламу, в которой предлагали людям заключить договоры займа и вложить деньги под высокие проценты. Офис компании располагался в центре Москвы, на Верхней Радищевской улице. Менеджеры консультировали клиентов по разным программах с соответствующими процентными ставками. С людьми заключали договор, однако затем потерпевшие не только не получали обещанные проценты, но и не могли вернуть свои вложенные деньги.
Правоохранители возбудили уголовные дела по статье о мошенничестве, руководитель компании задержан, он заключен под стражу.
Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал, что финансовая неграмотность является самым главным врагом инвестора, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Выбран талисман чемпионата мира по волейболу среди мужчин 2022 года
- Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано на границе Иркутской области и Тувы
- В «Талибане» заявили об отсутствии угроз для Афганистана со стороны ИГ
- В Москву придет бабье лето
- Талибы обязали женщин посещать университеты в никабах
- Священник призвал высших иерархов РПЦ покаяться и раскрыть свои доходы
- Талибы заявили, что мирные жители при взятии Панджшера не пострадали
- Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева
- В России за сутки выявили 17 856 новых случаев заражения COVID-19
- Гражданку России задержали в Белоруссии по делу о клевете на Лукашенко
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru