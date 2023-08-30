Московские мебельные фабрики за полгода нарастили производство на 13%
За первые шесть месяцев этого года столичные мебельные фабрики нарастили выпуск своей продукции на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.
«В столице развернуто 90 мебельных производств, четыре из которых относятся к средним и крупным предприятиям. За первые полгода оборот организаций мебельной промышленности вырос на 39 процентов в годовом выражении и составил 9,9 миллиарда рублей», - сказал Ефимов.
Он добавил, что общий объем мебели за тот же период составил на сумму в 6,7 миллиарда рублей.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что предприятия отрасли активно пользуются поддержкой столичного правительства. Благодаря ей планируется выпускать около полумиллиона мебельных товаров.
В Москве функционируют почти четыре тысячи промышленных площадок, на них трудятся свыше 720 тысяч человек. При этом в столице ежегодно открываются до 50 средних и крупных предприятий, и около 100 малых. Здесь делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель и многое другое.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru