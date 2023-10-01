В Москве в 1,5 раза выросло число консультаций по земельным вопросам

В Москве за три летних месяца в этом году провели около 9 тысяч консультаций для предпринимателей по вопросам использования объектов недвижимого имущества. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов.

По его словам, сейчас наблюдается повышенный интерес представителей бизнес-сообщества к аспектам правового регулирования использования земельных участков и нежилых помещений.

«С июня по август 2024 года в 1,5 раза выросло число бесплатных консультаций по земельно-имущественным вопросам для предпринимателей», – отметил вице-мэр.

Он также рассказал, что всего с начала года предприниматели получили более 24,3 тысячи консультаций по вопросам законности использования земельных участков и возведения на них строений.

Ефимов добавил, что с начала года для представителей бизнеса провели 79 профилактических мероприятий, которые посетили свыше 7,7 тысячи участников.

Он напомнил, что в столице с 2019 года работает информационно-консультационный центр Госинспекции по недвижимости, специалисты которого дают разъяснения по таким темам, как самовольное строительство, правила оформления земельных участков в собственность и аренду, порядок размещения летних кафе, а также рекомендации по устранению нарушений.

Как подчеркнул начальник Госинспекции Иван Бобров, с помощью консультаций предпринимателей ведется систематическая работа по профилактике правонарушений в Москве, а также повышается уровень правовой грамотности среди представителей бизнес-сообщества столицы.

Он также добавил, что с начала 2023 года количество таких консультаций было увеличено почти в два раза.

Москва – город удобный для предпринимателей. Столица помогает представителям бизнеса на любом этапе развития своего дела. Для этого активно развиваются различные форматы консультационно-правовой поддержки. Проводятся открытые семинары, вебинары, стратсессии и индивидуальные консультации.

