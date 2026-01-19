Богатейший предприниматель Мексики Слим выкупит активы «Лукойла» в стране

Мексиканская группа Grupo Carso договорилась о приобретении местных активов «Лукойла», находящегося под санкционными ограничениями, следует из уведомления компании, направленного на Мексиканскую фондовую биржу.

Согласно сообщению, сделка будет осуществлена через дочернюю структуру Zamajal, которая подписала обязывающее соглашение с Lukoil International Upstream Holding и Lukoil International Holding о покупке 100% капитала Fieldwood Mexico. Эта компания прямо и косвенно владеет операционными активами Fieldwood Energy de Mexico и Fieldwood Energy E&P Mexico.

СМИ: Chevron и Quantum хотят поделить международные активы «Лукойла»

Указанные структуры являются оператором и собственником 50% долей в нефтегазовых месторождениях Ichalkil и Pokoch на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Оставшиеся 50% уже контролируются Grupo Carso после сделки, завершенной в 2024 году.

Стоимость покупки акций Fieldwood Mexico составляет 270 млн долларов, при этом Grupo Carso также берет на себя обязательство погасить долг компании перед «Лукойлом» в размере 330 млн долларов. Окончательные параметры сделки могут быть скорректированы на момент закрытия. Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешений мексиканских регуляторов, а также отдельного специального одобрения Управления по контролю за иностранными активами США. В Grupo Carso заявили, что сделка позволит консолидировать контроль и операционное управление проектом, подтвердив долгосрочный интерес группы к добыче углеводородов в Мексике, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:МексикаЛукойл

Горячие новости

Все новости

партнеры