Богатейший предприниматель Мексики Слим выкупит активы «Лукойла» в стране

Указанные структуры являются оператором и собственником 50% долей в нефтегазовых месторождениях Ichalkil и Pokoch на шельфе Кампече в Мексиканском заливе. Оставшиеся 50% уже контролируются Grupo Carso после сделки, завершенной в 2024 году.

Стоимость покупки акций Fieldwood Mexico составляет 270 млн долларов, при этом Grupo Carso также берет на себя обязательство погасить долг компании перед «Лукойлом» в размере 330 млн долларов. Окончательные параметры сделки могут быть скорректированы на момент закрытия. Завершение сделки зависит от выполнения ряда условий, включая получение разрешений мексиканских регуляторов, а также отдельного специального одобрения Управления по контролю за иностранными активами США. В Grupo Carso заявили, что сделка позволит консолидировать контроль и операционное управление проектом, подтвердив долгосрочный интерес группы к добыче углеводородов в Мексике, передает «Радиоточка НСН».

