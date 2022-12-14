В Москве утверждены новые налоговые льготы

Мосгордума приняла закон, предусматривающий введение в Москве новой льготы, снижающей в три раза налог на имущество физических лиц с нежилых объектов, не используемых в торгово-офисной деятельности. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

Согласно действующему законодательству, физические лица уплачивают налог на имущество с нежилых объектов по ставке 0,5 процента, кроме случаев, когда объект недвижимости используется в целях торговли или размещения офисов – тогда налог платится по ставке 1,5 процента. В Москве торгово-офисное использование объекта устанавливается Госинспекцией по недвижимости путем выезда на объекты и визуального осмотра, а также по вывескам, рекламным плакатам и прочим внешним признакам, если комиссии не был предоставлен доступ внутрь помещения.

Если для нежилого объекта была установлена ставка налога на имущество физлиц в 1,5 процента, но он не используется для торгово-офисных целей, его собственник может обратиться за повторным обследованием в Межведомственную комиссию при департаменте экономической политики и развития города Москвы. Срок такого обращения – до 31 марта года, за который рассчитывается налог. Однако на практике физические лица узнают, что объект облагается по ставке 1,5 процента, только из налогового уведомления, которое поступает уже после окончания этого года. К тому моменту исключить недвижимость из перечня торгово-офисных объектов уже нельзя, пояснила Багреева.

По её словам, для решения этой проблемы для физических лиц вводится налоговая льгота, которая позволит пересчитать налог за уже истекший период, снизив его втрое – с 1,5 процента до 0,5 процента от кадастровой стоимости объекта, если повторным обследованием подтвердится, что объект не торгово-офисный.

«Таким образом, в случае если осенью этого года физическое лицо получило налоговое уведомление, в котором налоговая ставка для его объекта была повышена с 0,5 процента до 1,5 процента, необходимо обратиться в Межведомственную комиссию для проведения повторного осмотра объекта. Сроки для такого обращения будут установлены Правительством Москвы в ближайшее время», – рассказала глава департамента.

Она также рассказала о принятии Мосгордумой закона, который предусматривает полное освобождение реактивных самолетов, ранее принадлежавших иностранным собственникам, от уплаты налога на имущество и снижение ставки транспортного налога на них в 100 раз. Льготы затронут свыше 600 воздушных судов, что составляет существенную долю российского парка гражданской авиации.

Льготами могут воспользоваться собственники самолетов, которые в 2022 году в связи с недружественными действиями других стран регистрируются в России. Самолеты должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на воздушные суда и сделок с ними после 1 марта 2022 года.

«Принятая сегодня мера позволит не допустить увеличения цен на авиабилеты, обеспечит доступность перелетов и бесперебойную работу авиасообщения – именно такую задачу ранее поставил Президент Российской Федерации Владимир Путин», – пояснила Багреева.

Кроме того, в Москве вводится льгота в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество в отношении инфраструктуры инновационных научно-технических центров. Новая льгота по налогу на имущество будет освобождать от налога на имущество инфраструктуру научно-технических центров.

