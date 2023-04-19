В Москве утвердили порядок получения налоговой льготы на имущество по нежилым объектам
В Москве утвердили порядок и сроки подачи обращений на получение льготы по налогу на имущество физических лиц. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По ее словам, это касается нежилых объектов, которые до этого были отнесены к офисным по разным причинам.
Так, объекты относят к торгово-офисным, если они используются в таких целях больше чем на 20%. При отсутствии доступа в помещение инспекция может признать объект таковым по внешним признакам, но исключить объект из перечня впоследствии нельзя.
Если собственник с этим не согласен, он может оспорить результат до 31 марта года, следующего за обследованием. Однако часто физические лица не успевают это сделать вовремя, и из Перечня торгово-офисных объектов исключить объект уже нельзя.
Поэтому правительство ввело налоговую льготу для выхода из подобных ситуаций.
«Если повторное обследование с доступом на объект подтвердит, что менее 20% площади используется в торгово-офисных целях, эта информация будет направлена в налоговые органы для уменьшения налога», – рассказала Багреева.
Льгота предусматривает снижение ставки налога с 1,5 процента до 0,5 процента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru