В Москве утвердили порядок получения налоговой льготы на имущество по нежилым объектам

В Москве утвердили порядок и сроки подачи обращений на получение льготы по налогу на имущество физических лиц. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. По ее словам, это касается нежилых объектов, которые до этого были отнесены к офисным по разным причинам.

Так, объекты относят к торгово-офисным, если они используются в таких целях больше чем на 20%. При отсутствии доступа в помещение инспекция может признать объект таковым по внешним признакам, но исключить объект из перечня впоследствии нельзя.

Если собственник с этим не согласен, он может оспорить результат до 31 марта года, следующего за обследованием. Однако часто физические лица не успевают это сделать вовремя, и из Перечня торгово-офисных объектов исключить объект уже нельзя.

Поэтому правительство ввело налоговую льготу для выхода из подобных ситуаций.

«Если повторное обследование с доступом на объект подтвердит, что менее 20% площади используется в торгово-офисных целях, эта информация будет направлена в налоговые органы для уменьшения налога», – рассказала Багреева.

Льгота предусматривает снижение ставки налога с 1,5 процента до 0,5 процента.

