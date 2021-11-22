Стоимость дизтоплива в Москве превысила цену на Аи-95

По данным МТА, дизельное топливо подорожало на 74 копейки всего за неделю. Сейчас литр ДТ на автозаправках столицы стоит 51,97 руб./л., что на 20 копеек превышает стоимость Аи-95. Его цена составляет 51,77 руб./л.

В Москве цены на бензин и дизтопливо растут уже два месяца. Участники рынка связывают это с приходом в столицу холодной погоды. Автотранспорт перешёл на зимнее дизтопливо, цена которого резко выросла в опте.

