Стоимость дизтоплива в Москве превысила цену на Аи-95
Цена дизельного топлива (ДТ) резко выросла и обогнала стоимость бензина Аи-95 на автозаправках Москвы. Данные появились на сайте Московской топливной ассоциации (МТА).
По данным МТА, дизельное топливо подорожало на 74 копейки всего за неделю. Сейчас литр ДТ на автозаправках столицы стоит 51,97 руб./л., что на 20 копеек превышает стоимость Аи-95. Его цена составляет 51,77 руб./л.
В Москве цены на бензин и дизтопливо растут уже два месяца. Участники рынка связывают это с приходом в столицу холодной погоды. Автотранспорт перешёл на зимнее дизтопливо, цена которого резко выросла в опте.
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