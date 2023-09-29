В Москве стартует седьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром»

В Москве с 2 по 20 октября пройдет седьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром» по фабрикам и заводам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что экскурсии приурочены ко Дню московской промышленности, который отмечают 7 октября.

«Всего в этом сезоне запланировано около 140 экскурсий по цехам 30 производств. Кроме того, состоится более 40 матер-классов пяти видов: от приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий до тест-сессии косметики», – рассказал глава департамента.

Также у участников будет возможность получить памятные подарки. Для этого необходимо будет верно ответить на четыре из пяти вопросов в мини-викторине, которую будут проводить в конце экскурсий.

В ходе туров гости экскурсий увидят, как производят легендарные автомобили «Москвич», в том числе электрокары «Москвич 3е». Они также побывают на предприятиях по производству кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков, например, «Очаково», «Бабаевский» и других.

Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.

Всего за время существования проекта «Открой#Моспром» были проведены более двух тысяч экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В июне этого года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».