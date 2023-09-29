В Москве стартует седьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром»
В Москве с 2 по 20 октября пройдет седьмой сезон экскурсий проекта «Открой#Моспром» по фабрикам и заводам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что экскурсии приурочены ко Дню московской промышленности, который отмечают 7 октября.
«Всего в этом сезоне запланировано около 140 экскурсий по цехам 30 производств. Кроме того, состоится более 40 матер-классов пяти видов: от приготовления кондитерских и хлебобулочных изделий до тест-сессии косметики», – рассказал глава департамента.
Также у участников будет возможность получить памятные подарки. Для этого необходимо будет верно ответить на четыре из пяти вопросов в мини-викторине, которую будут проводить в конце экскурсий.
В ходе туров гости экскурсий увидят, как производят легендарные автомобили «Москвич», в том числе электрокары «Москвич 3е». Они также побывают на предприятиях по производству кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков, например, «Очаково», «Бабаевский» и других.
Зарегистрироваться на экскурсии можно на сайте.
Всего за время существования проекта «Открой#Моспром» были проведены более двух тысяч экскурсий по столичным предприятиям и свыше 500 мастер-классов. В июне этого года проект занял первое место в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор назвал Измайловский парк и Сокольники опасными из-за клещей
- Чехия в своей оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой
- Набиуллина увидела признаки перегрева на рынке ипотеки
- Алиханов: Запрет на въезд российских авто в Литву не касается проезда по УТД
- Над дизайном нового альбома The Rolling Stones поработали российские художники
- Грозный назвали культурной столицей России 2025 года
- СМИ: самодельный дрон со взрывчаткой сбили под Брянском
- ФАС возбудила дела в ряде регионов после анализа реализации топлива
- ПВО уничтожила украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью
- СМИ: В Пакистане 12 человек погибли при взрыве у мечети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru