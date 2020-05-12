В Москве стали чаще обращаться за электронными цифровыми подписями

Число заявок на получение облачных цифровых подписей, поступающих в удостоверяющий центр АО «Единая электронная торговая площадка», заметно увеличилось с введением в стране нерабочего периода и режима самоизоляции. С середины марта в центр пришло более двух тысяч заявок, сообщил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, электронные подписи часто используются при закупках. Так, только за минувшие сутки в закупках при помощи такой подписи участвовали около 300 поставщиков.

Облачная цифровая подпись также используется для взаимодействия с Росреестром и ФНС, для работы с государственными информационными системами, для оформления ипотечных сделок. Такие услуги могут быть получены в любом регионе России.

Как отмечают в АО «Единая электронная торговая площадка», среди получивших электронную подпись больше всего москвичей (свыше 60%), также есть пользователи из Санкт-Петербурга, Московской области, Екатеринбурга, Краснодара и Ростова-на-Дону. Если раньше на юрлица и ИП приходилось 90% заявок, то сейчас уже 80% - стало больше желающих оформить облачную цифровую подпись среди физических лиц.

