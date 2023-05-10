В Москве созданы все условия для быстрого проведения клинисследований лекарств

Экосистема для проведения клинических исследований лекарственных препаратов с единым центром коммуникации сформирована в Москве, так город поддерживает фармацевтическую отрасль на фоне санкционного давления и стремится наладить импортозамещение. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, фармкомпании могут выбрать центр для проведения исследований из почти 90 больниц и поликлиник по 80 терапевтическим областям и всем фазам исследований. Также ряд лабораторий имеют возможность стать централизованной лабораторией при проведении многоцентрового исследования.

«Работают локальные этические комитеты и Московский городской независимый этический комитет, а также телемедицинский центр ... И, главное, у нас функционирует единый цифровой контур между всеми городскими медицинскими организациями, что обеспечивает качество и безопасность исследования, позволяет врачам иметь доступ ко всей информации о пациенте, при необходимости предварительно формировать по заданным критериям базу пациентов, которые потенциально могут стать добровольцами», — указала Ракова.

Ключевым центром коммуникации в системе является Московский центр инновационных технологий в здравоохранении. Фармкомпании могут запускать клинические исследования в максимально сжатые сроки, а город предоставляет им организационную и финансовую поддержку. Один из примеров организации работы экосистемы — проведение клинического исследования вакцины от COVID-19 «Спутник V»: всего за 3,5 месяца был проведен скрининг более 113 тысяч человек, в исследование включили более 33 тысяч добровольцев и провели его на базе 22 медицинских организаций в цифровом виде.

С сентября прошлого года за помощью от Москвы в проведении клинических исследований обратились 7 компаний, которые проводят 16 исследований. По 9 из них уже подобраны исследовательские центры на базе больниц и поликлиник города, по 4 — продолжается процесс подбора, по одному — была оказана помощь в наборе добровольцев. Кроме того, по двум исследования подготовили базы пациентов для дальнейшей помощи в наборе.

Ракова указала, что единый цифровой контур обеспечивает четкую бесперебойную работу экосистемы и дает уникальные возможности. Так, при согласии добровольца всем медорганизациям будут показывать данные о том, что пациент участвует в клиническом исследовании, и врачи смогут сделать необходимые акценты при осмотре.

Кроме того, в столице создали систему обучения и повышения квалификации для исследовательских команд, действующих в больницах и поликлиниках. Специалисты могут получить необходимые знания для сертификатов GCP (Good Clinical Practice), посетить семинары с экспертами в школе «Московский исследователь», изучить стандарты по всем этапам проведения клинических исследований на онлайн платформе для исследовательских центров.

