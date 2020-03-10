В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам

Оперативный штаб по вопросам экономики будет создан в Москве. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, штаб будет мониторить ситуацию на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку финансовой стабильности.

Градоначальник отметил, что большое внимание будет уделено оказанию помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействию в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции.