В Москве создан Оперативный штаб по экономическим вопросам
Оперативный штаб по вопросам экономики будет создан в Москве. Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, штаб будет мониторить ситуацию на ключевых предприятиях города и, при необходимости, оказывать им поддержку финансовой стабильности.
Градоначальник отметил, что большое внимание будет уделено оказанию помощи в обеспечении взаимодействия с кредитными организациями и содействию в восстановлении нарушенных цепочек поставок комплектующих и сбыта продукции.
Предполагается проанализировать ситуацию, связанную с уменьшением туристических потоков в город и как это отразилось на развитии отдельных отраслей и экономике Москвы в целом.
При этом мэр сообщил, что экономика Москвы относительно благополучна, но мировая экономика вступает в полосу нестабильности. Причинами стали распространение коронавируса, падение цен на нефть и снижение курса рубля.
В ближайшие недели доллар может укрепиться около отметки в 70 рублей, но это пока не грозит стремительным ростом цен, заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
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