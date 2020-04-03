В Москве создадут рабочую группу для поддержки малого и среднего бизнеса
Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы создает рабочую группу для помощи малому и среднему бизнесу.
Накануне по этому вопросу прошел круглый стол с представителями бизнеса в режиме видеоконференции. Темой обсуждения стали утвержденные ранее Правительством Москвы дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях текущей эпидситуации.
Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал о механизме получения субсидий. По его словам, необходимые для оформления субсидии документы будут доставляться специалистам Департамента специальной курьерской службой.
Фурсин также анонсировал запуск лендинга «Коронавирус: важное для бизнеса» на mbm.mos.ru, где будут изложены пошаговые инструкции по оформлению субсидий, ответы на актуальные вопросы.
Глава департамента также поддержал создание рабочей группы для помощи бизнесу. Он отметил, что в ближайшее время будут определены все желающие войти в ее состав, а 6 апреля она начнет полноценно функционировать.
Фурсин анонсировал, что участники группы сформируют по каждой индустрии набор инструментов, который позволит предпринимателям эффективно использовать действующие меры поддержки.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украина готовится к «обнулению» транзита российского газа
- Трамп не будет координировать с ОПЕК+ снижение нефтедобычи
- Россиянам посоветовали не дезинфицировать квартиры хлоркой
- Лева Би-2 отказывается есть гречку на карантине
- Новости за ночь: ВТО обязала Украину исполнить решение по спору с РФ