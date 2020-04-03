В Москве создадут рабочую группу для поддержки малого и среднего бизнеса

Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы создает рабочую группу для помощи малому и среднему бизнесу.

Накануне по этому вопросу прошел круглый стол с представителями бизнеса в режиме видеоконференции. Темой обсуждения стали утвержденные ранее Правительством Москвы дополнительные меры поддержки предпринимателей в условиях текущей эпидситуации.

Глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин рассказал о механизме получения субсидий. По его словам, необходимые для оформления субсидии документы будут доставляться специалистам Департамента специальной курьерской службой.

Фурсин также анонсировал запуск лендинга «Коронавирус: важное для бизнеса» на mbm.mos.ru, где будут изложены пошаговые инструкции по оформлению субсидий, ответы на актуальные вопросы.