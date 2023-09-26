В Москве с начала года выдано 3,7 тыс. льготных ипотечных IT-кредитов

Москва является лидером по реализации программы льготной ипотеки для IT-специалистов, сообщил и.о. заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На столицу приходится почти 27% от общего числа выданных в России в рамках программы льготных кредитов и более 38% их объема», - отметил Ефимов.

По его словам, с января по июль выдано более 3,7 тыс. таких кредитов на сумму, превышающую 46 млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Со своей стороны, и.о. министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала об июльском рекорде.

«В июле 2023 года москвичи оформили рекордное количество IT-ипотек – 810 льготных кредитов на сумму более 10 млрд рублей», - отметила Багреева.

Она также сообщила, что в июле каждый десятый льготный кредит был выдан в рамках программы ипотеки для айтишников.

При этом в феврале 2023 года произошли изменения, сделавшие программу IT-кредитов более привлекательной для россиян. В частности, возрастной диапазон потенциальных заемщиков был расширен с 18 до 50 лет (ранее - с 22 до 44 лет). Кроме того, был сокращен минимальный срок отработки по профилю.

