В Москве реорганизуют участок на Дербеневской улице по программе КРТ
Московские власти реорганизуют неэффективно используемый участок в Даниловском районе города, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В рамках редевелопмента территории площадью 9,37 гектара на Дербеневской улице предусмотрено строительство почти 260 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Объем инвестиций в проект оценивается более чем в 57 миллиардов рублей», - сказал Ефимов.
Он добавил, что ежегодный бюджетный эффект превысит 1,1 миллиарда рублей, а реорганизация площадки позволит создать свыше 2,3 тысячи новых рабочих мест.
Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что на участке планируется построить почти 164 тысячи квадратных метров жилья, включая детский сад, школу и инновационный IT-комплекс, который будет рассчитан на 1,7 тысячи мест.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru