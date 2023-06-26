В Москве реализовали на торгах две тысячи нестационарных торговых объектов

В Москве за последние пять лет продано на торгах около двух тысяч нестационарных торговых объектов (НТО). Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, такого рода приобретения помогают предпринимателям экономить средства при открытии торговых точек в местах с высокой проходимостью.

«С победителями торгов заключаются контракты сроком на пять лет, в соответствии с которыми им либо передают в пользование готовые НТО, либо выделяют участки под их размещение», – уточнил вице-мэр.

К преимуществам такой покупки можно отнести отсутствие необходимости в получении разрешения на строительство и установку торговых объектов, чаще всего не требуется подключать их к городским коммуникациям, а на период простоя НТО можно просто разобрать.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков рассказал, что наиболее популярными у предпринимателей в Москве стали киоски для продажи еды и напитков навынос.

«За пять лет на торгах реализовано более 600 таких НТО», – отметил Щербаков.

Вся информация о нестационарных торговых объектах, выставляемых на торги в столице размещена на Инвестиционном портале Москвы.

