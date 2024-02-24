В Москве разработали уникальные материалы на основе термоэластопластов

В столице более 260 предприятий производят химическую продукцию. Московские власти создали для промышленников комфортный климат для ведения бизнеса и широкий пул инструментов поддержки. Благодаря этому компании наращивают производственную базу, наращивают объем выпускаемой продукции и создают новую.



Термоэластопласты применяют в условиях, где требуется сочетание упругости и пластичности материала благодаря изменчивости физических свойств этих материалов.



«Столичное предприятие разработало 10 материалов на основе термоэластопластов, три из которых не имеют аналогов в России. Их используют при производстве приборных панелей автомобилей, направляющих подушек безопасности и двухкомпонентных рукояток электроинструмента. Компания планирует выпускать в общей сложности до восьми тысяч тонн продукции в год при выходе проекта на полную мощность», – отметил Владислав Овчинский.



В первом полугодии 2024-го года компания планирует начать выпуск композиционных материалов на основе термоэластопластов в серийное производство. Эти продукты нужны для кабельной промышленности, строительства, межтрубных уплотнителей, электротехники и других отраслей.



По словам руководителя предприятия Александра Павлова, проект по производству термоэластопластов оказался востребован из-за кратно выросшего спроса рынка «на разработку и внедрение российских материалов на основе ТЭП». Благодаря поставке специализированной линии компания ,обеспечит производство всех видов материалов на основе термоэластопластов для российской промышленности.

