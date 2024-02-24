В Москве разработали уникальные материалы на основе термоэластопластов
На московском научно-производственном предприятии «Полипластик» разработали больще десятка материалов на основе термоэластопластов (ТЭП), при этом несколько составов не имеют аналогов в стране. Разработки используются в отраслях промышленности, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы, Владислав Овчинский.
В столице более 260 предприятий производят химическую продукцию. Московские власти создали для промышленников комфортный климат для ведения бизнеса и широкий пул инструментов поддержки. Благодаря этому компании наращивают производственную базу, наращивают объем выпускаемой продукции и создают новую.
Термоэластопласты применяют в условиях, где требуется сочетание упругости и пластичности материала благодаря изменчивости физических свойств этих материалов.
«Столичное предприятие разработало 10 материалов на основе термоэластопластов, три из которых не имеют аналогов в России. Их используют при производстве приборных панелей автомобилей, направляющих подушек безопасности и двухкомпонентных рукояток электроинструмента. Компания планирует выпускать в общей сложности до восьми тысяч тонн продукции в год при выходе проекта на полную мощность», – отметил Владислав Овчинский.
В первом полугодии 2024-го года компания планирует начать выпуск композиционных материалов на основе термоэластопластов в серийное производство. Эти продукты нужны для кабельной промышленности, строительства, межтрубных уплотнителей, электротехники и других отраслей.
По словам руководителя предприятия Александра Павлова, проект по производству термоэластопластов оказался востребован из-за кратно выросшего спроса рынка «на разработку и внедрение российских материалов на основе ТЭП». Благодаря поставке специализированной линии компания ,обеспечит производство всех видов материалов на основе термоэластопластов для российской промышленности.
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