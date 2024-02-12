Московская компания выпустила 2,8 млн тонн полипропилена за 28 лет
Столичный производитель НПП «Нефтехимия» выпустил свыше 2,8 миллиона тонн полипропилена за 28 лет, сообщил министр правительства Москвы, глава Департамента
инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Он отметил, что в Москве действует около 260 предприятий химической промышленности. Там создано 25 тысяч рабочих мест.
По словам Овчинского, с 2020 года «Нефтехимия» смогла нарастить производство в 1,5 раза. Ежегодно предприятие может выпускать 150 тысяч тонн полипропилена. Таких результатов удалось достичь благодаря техническому перевооружению, расширению товарной линейки и оптимизации технологических процессов.
«Созданные в столице комфортные условия для ведения бизнеса позволяют отрасли расти и укреплять позиции на рынке», - сказал глава департамента.
Полипропилен является одним из наиболее востребованных пластиков. Из него производят контейнеры, медицинскую продукцию, трубы, автозапчасти и другие изделия.
«Нефтехимия» выпускает более 50 марок изделия, рассказал генеральный директор компании Роман Жалюк. Он отметил, что выпущенная в 2023 году пробная марка успешно прошла испытания. В первом квартале 2024-го ее запустят в серийное производство.
В Москве действует более 4,2 тысячи промышленных предприятий с общим числом сотрудников около 725 тысяч человек. Ежегодно в столице открывают 40-50 средних и крупных производств. Они выпускают одежду, медицинское оборудование, высокотехнологичную продукцию и многое другое.
Москва помогает развитию промышленных компаний. Город разработал 20 мер поддержки предприятий, включая субсидии и целевые займы.
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