В Москве разработали отечественную проволоку для сварки

В Москве предприятие, специализирующиеся на разработке роботизированных систем, совместно с российской горно-металлургической компанией создали проволоку для сварочных работ российского производства. Ранее она преимущественно поставлялась на рынок зарубежными производителями. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, многие отрасли в России столкнулись с трудностями после уходя с российского рынка ряда западных компаний, но с другой стороны у отечественных производителей появилась прекрасная возможность занять те ниши, которые преимущественно занимали зарубежные фирмы.

«Так, столичное предприятие «Технорэд» объединило усилия с ПАО «Северсталь» и разработало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших торговых марок», – отметил Овчинский.

В настоящее время изготовлено около 50 тонн изделия, а к концу 2023 года панируется произвести до 300 тонн.

В планах производителя в следующем году увеличить выпуск продукции до 6000 тонн, а в 2025-м – удвоить эту цифру.

По словам генерального директора компании Артема Лукина, ещё год назад стояла задача – разработать и запустить на рынок проволоку для сварки, которая станет конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами.

Он рассказал, что после тестовых отгрузок первых образцов новой сварочной проволоки и обратной связи заводов было получено подтверждение превосходных показателей изделия, после чего начался его серийный выпуск.

