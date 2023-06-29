В Москве разработали отечественную проволоку для сварки
В Москве предприятие, специализирующиеся на разработке роботизированных систем, совместно с российской горно-металлургической компанией создали проволоку для сварочных работ российского производства. Ранее она преимущественно поставлялась на рынок зарубежными производителями. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, многие отрасли в России столкнулись с трудностями после уходя с российского рынка ряда западных компаний, но с другой стороны у отечественных производителей появилась прекрасная возможность занять те ниши, которые преимущественно занимали зарубежные фирмы.
«Так, столичное предприятие «Технорэд» объединило усилия с ПАО «Северсталь» и разработало сварочную проволоку, которая по эксплуатационным показателям превосходит продукцию ушедших торговых марок», – отметил Овчинский.
В настоящее время изготовлено около 50 тонн изделия, а к концу 2023 года панируется произвести до 300 тонн.
В планах производителя в следующем году увеличить выпуск продукции до 6000 тонн, а в 2025-м – удвоить эту цифру.
По словам генерального директора компании Артема Лукина, ещё год назад стояла задача – разработать и запустить на рынок проволоку для сварки, которая станет конкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами.
Он рассказал, что после тестовых отгрузок первых образцов новой сварочной проволоки и обратной связи заводов было получено подтверждение превосходных показателей изделия, после чего начался его серийный выпуск.
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