В Москве разработали инновационную технологию производства пластин из оксида галлия, которые могут использоваться всеми мировыми производителями электронных компонентных баз, рассказал исполняющий обязанности главы Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Выращивание кристаллов оксида галлия – одно из условий, необходимых для производства большинства электронных компонентных баз. Зарядки для электромобилей, солнечные батареи, чипы и микросхемы, платы, транзисторы и другие товары, для создания которых нужны полупроводники, подойдут для размещения пластин», - отметил он.

Так, компания «Рокор» запускает массовое производство инновационных пластин, а уже через полтора года сможет выйти на мировой рынок. Разработка позволит в три – семь раз снизить производственную стоимость и ускорит темпы внедрения зеленых технологий.

Более того, на рынке заметен дефицит полупроводников четвертого поколения, а отечественная разработка может полностью его устранить. Технология может применяться в военной промышленности, силовой электронике, в сфере возобновляемой энергии и других областях.