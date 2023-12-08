В Москве стали производить высокоточные лазерные установки
Московская компания-производитель лазерной техники «Лазеры и аппаратура» впервые в стране создала и начала серийное производство станков высокоточной микрообработки ультрафиолетовым лазером, которые применяются для выпуска электроники и микроэлектроники. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Установка на ультрафиолете предназначена для прецизионной микрообработки плоских и объемных полимерных пленок, печатных плат и полупроводниковых материалов», - рассказал министр.
По его словам, ультрафиолетовый лазер имеет высокую точность и мощность излучения, им можно обрабатывать материалы, которые не поддаются инфракрасным устройствам.
На сегодняшний день компания произвела уже четыре установки, в год планируется выпускать не менее 50 станков, добавил Овчинский.
Как отметила исполнительный директор компании «Лазеры и аппаратура» Анна Цыганцова, станки для микроэлектроники – это одно из центральных направлений деятельности предприятия, которое активно развивается.
Она также подчеркнула, что благодаря собственным инвестициям, высококвалифицированному персоналу, а также поддержке города компании удается создавать современную конкурентоспособную продукцию и наращивать производственную базу.
«Недавно мы увеличили производственные площади в Зеленограде на 30% для расширения цехов узловой сборки», – добавила Цыганцова.
Дополнительные площадки позволят предприятию существенно нарастить объем выпуска станков.
Москва – мегаполис с развитым производством, в котором работает более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудоустроено свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Благодаря поддержке предпринимательства московские промышленники могут воспользоваться более чем 20 такими мерами, а также субсидиями и целевыми займами. Кроме того, в Москве разработан ряд антикризисных инструментов.
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