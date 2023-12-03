В Москве разработали аналог импортного элемента для газовых турбин
Клапан для оснащения газовых турбин разработали в московской компании. Благодаря этому Россия заместила импортное изделие. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил способность московских промышленников создавать наукоемкие решения, которые оказываются конкурентоспособными на рынке. Эти решения позволяют наращивать технологический суверенитет страны и замещать продукцию ушедших с российского рынка предприятий.
«Например, московская компания «ЛГ автоматика» разработала и изготовила клапан для оснащения газовой турбины. Подписан многолетний контракт, по которому планируется поставлять 80 изделий ежегодно», – рассказал Владислав Овчинский.
Газовая турбина преобразует продукты сгорания газа в механическую работу генератора и далее - газоперекачивающего агрегата, чтобы транспортировать газа по магистральным газопроводам. Клапан необходим для регулировки силы потока топливного газа, позволяет перекрывать или открывать его подачу.
Разработкой продукции для импортозамещения компания занялась в 2018 году.
«Сегодня в условиях санкций наши решения особенно актуальны. Клапаны и турбина изготавливаются и собираются по заказу одной из крупнейших газодобывающих компаний страны», – подчеркнул руководитель отдела по работе с заказчиками Михаил Нерсесьян
В столице действуют более чем 20 системных мер поддержки города для бизнес-компаний, например целевые займы и субсидии. Разработан также ряд антикризисных инструментов.
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