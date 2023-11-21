Московский производитель бытовой химии нарастил объемы производства на 60%
Московское предприятие, которое выпускает чистящие и моющие средства, с января по октябрь нарастило объемы производства на 60% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.
Он отметил, что предприятия столицы продолжают наращивать производство во многих сферах, способствуя импортозамещению товаров первой необходимости, в том числе непродовольственных. По словам Овчинского, компания «Айкап» отгрузила свыше миллиона единиц продукции.
Продакт-менеджер компании Олег Майоров рассказал, что продукцию компании можно встретить во многих регионах: от Калининградской области до Грозного. Он также отметил, что запросы о сотрудничестве поступают из стран дальнего и ближнего зарубежья.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с января по сентябрь городские предприятия нарастили объемы производства более чем на 15% по сравнению с таким же периодом 2022 года.
Так, в Москве функционирует свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых работает более 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых. Они производят, в частности, одежду, косметику, лекарства, а также сложную технику. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе целевыми займами и субсидиями.
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