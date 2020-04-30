В Москве продлили до 15 мая подачу заявок на поддержку комплексных инновационных проектов

Власти российской столицы приняли решение продлить для участников Московского инновационного кластера срок подачи заявок на получение гранта на поддержку комплексных инновационных проектов. Документы будут принимать до 15 мая, проинформировала заместитель мэра Наталья Сергунина.

По её словам, сделано это, чтобы как можно больше предпринимателей получили финансовую поддержку города. Заявку можно пождать в онлайн режиме на интернет-платформе МИК. Здесь же размещена подробная информация об условиях отбора и требованиях к проектам.

Уже известно, что компаниям возместят часть затрат на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, покупку оборудования, внедрение программного обеспечения, создание результатов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них.

Кроме того, с помощью полученных грантов можно будет компенсировать проценты по кредитам, которые брались для выполнения инновационных проектов. Сумма финансовой поддержки зависит от вида затрат, которые понесли компании при реализации проектов. В любом случае, величина компенсации не может быть больше 200 миллионов рублей в год или 15% от размера инвестиций в проект, отмечает Москва 24.

Московский инновационный кластер — площадка для внедрения инноваций и развития кооперации между крупными корпорациями, промышленностью, малым и средним бизнесом, образовательными и научными организациями, институтами развития и столицей. Среди участников кластера — фонд «Сколково», Курчатовский институт, корпорация «Роснано», технопарки «Строгино» и «Слава», малые и средние предприятия, а также научные центры ведущих высших учебных заведений Москвы.

