В Москве применена новая технология для изготовления косметических средств

Столичный производитель косметических средств «Олбо» разработал и внедрил технологию производства импортозамещающих материалов для окрашивания гель-лаков. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, компанией планируется производить 12 тонн продукции в год.

«В Москве работает более 260 предприятий химической промышленности, которые открывают новые направления и развивают техпроцессы для увеличения объемов производства и импортозамещения», – отметил Овчинский.

На производственной площадке «Олбо» установлено новое оборудование. В частности, реакторы для изготовления компонентов, устойчивых к различным видам воздействий окружающей среды. Усилиями специалистов и технологов создана методика обработки цветных пигментных паст, необходимых для изготовления качественной косметики.

«Мы сможем оказать поддержку отечественным предприятиям, изготавливающим декоративную косметику, и решить проблему импортозамещения косметического сырья», – заявила гендиректор компании Елена Савенкова.

По её словам, с помощью нового оборудования и технологии выпуска компания способна полностью обеспечить собственное производство качественными колорантами.

Москва – мегаполис с развитым производством, в котором более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, которые производят различные товары, от электроники и медтехники до одежды, обуви и косметики.

Для предпринимателей в столице созданы комфортные условия. Они могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

