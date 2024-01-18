В Москве применена новая технология для изготовления косметических средств
Столичный производитель косметических средств «Олбо» разработал и внедрил технологию производства импортозамещающих материалов для окрашивания гель-лаков. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, компанией планируется производить 12 тонн продукции в год.
«В Москве работает более 260 предприятий химической промышленности, которые открывают новые направления и развивают техпроцессы для увеличения объемов производства и импортозамещения», – отметил Овчинский.
На производственной площадке «Олбо» установлено новое оборудование. В частности, реакторы для изготовления компонентов, устойчивых к различным видам воздействий окружающей среды. Усилиями специалистов и технологов создана методика обработки цветных пигментных паст, необходимых для изготовления качественной косметики.
«Мы сможем оказать поддержку отечественным предприятиям, изготавливающим декоративную косметику, и решить проблему импортозамещения косметического сырья», – заявила гендиректор компании Елена Савенкова.
По её словам, с помощью нового оборудования и технологии выпуска компания способна полностью обеспечить собственное производство качественными колорантами.
Москва – мегаполис с развитым производством, в котором более четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых, которые производят различные товары, от электроники и медтехники до одежды, обуви и косметики.
Для предпринимателей в столице созданы комфортные условия. Они могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.
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