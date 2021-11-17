В Москве поступления от работающего в специальном налоговом режиме МСП возросли на 41%

По его словам, за январь-октябрь 2021 года в организации и предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), перечислили в бюджет столицы 147,9 млрд рублей, что на 41,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 38,2% выше показателей докризисного 2019 года.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов, в свою очередь, заявил о росте поступлений в бюджет и от компаний, которые выбрали патентную систему налогообложения (ПСН). По его словам, за 10 месяцев текущего года они достигли 3,8 млрд рублей, что на 11,1% выше аналогичного периода 2020 года.

В Москве ПСН активнее всего применяют ИП, работающие в розничной торговле, перевозках, бытовых услугах и сдающие в аренду помещения», - уточнил Пуртов.

В пресс-службе напомнили, что применение ПСН позволяет предпринимателям уменьшать размер уплачиваемого налога на сумму страховых платежей, добровольного личного страхования и расходов по больничным листам.

