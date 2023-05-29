В Москве построят около 30 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета

Москомархитектура за первые четыре месяца 2023 года подготовила 29 градостроительных планов земельных участков для строительства социальных объектов. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Оформление ГПЗУ — один из первых этапов реализации проектов, подготовка и выдача такого количества планов за четыре месяца — хороший показатель», — пояснила руководитель ведомства.

Княжевская указала, что больше всего документов оформили для строительства образовательных объектов: 7 — для детских садов, 11 — для школ. Кроме того, с начала года было согласовано возведение четырех объектов здравоохранения, трех спортивных и двух жилых, по одному социальному и культурному. Их общая площадь составляет около 520 тысяч квадратных метров.

Все социальные объекты будут построены за счет бюджета города.

