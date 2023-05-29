В Москве построят около 30 объектов социальной инфраструктуры за счет бюджета
Москомархитектура за первые четыре месяца 2023 года подготовила 29 градостроительных планов земельных участков для строительства социальных объектов. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Оформление ГПЗУ — один из первых этапов реализации проектов, подготовка и выдача такого количества планов за четыре месяца — хороший показатель», — пояснила руководитель ведомства.
Княжевская указала, что больше всего документов оформили для строительства образовательных объектов: 7 — для детских садов, 11 — для школ. Кроме того, с начала года было согласовано возведение четырех объектов здравоохранения, трех спортивных и двух жилых, по одному социальному и культурному. Их общая площадь составляет около 520 тысяч квадратных метров.
Все социальные объекты будут построены за счет бюджета города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: атаковавшие НПС в Тверской области дроны запустили с территории России
- В Минтруде спрогнозировали сокращение численности женщин 30-39 лет на 33,8%
- Путин разрешил проводить выборы при военном положении
- Толстой: ВС России пойдут дальше, если Запад продолжит поставки Киеву дальнобойного оружия
- Командующий Сухопутными войсками Украины заявил о скором наступлении
- Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ
- Лукашенко: Введение единой валюты с Россией - вопрос не сегодняшнего дня
- Бывший лидер Pink Floyd ответил на подозрение в восхвалении нацизма
- Россиян предупредили о подорожании очков, линз и другой оптики
- На Украине сообщили о сильных взрывах в Киеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru