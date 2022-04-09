В Москве подвели итоги форума Госзаказ-2022
Москва приняла участие в Форуме-выставке «Госзаказ», проходившем с 6 по 8 апреля на площадке инновационного центра «Сколково». В мероприятии участвовали эксперты, заказчики и поставщики, представители органов власти, регулирующие контрактную систему в стране.
«Главной целью Форума-выставки “Госзаказ” является создание для заказчиков и поставщиков более комфортной и удобной среды для ведения закупочной деятельности, привлечение новых участников, а также сокращение сроков закупочной деятельности на всех этапах. Ежегодно мы в прямом диалоге с поставщиками, заказчиками и экспертным сообществом ищем пути для оптимизации закупочной деятельности, новые возможности для поддержки и развития отечественной промышленности», — рассказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.
Москва на Форуме поделилась эффективными практиками по стабилизации расходов бюджета, сохранению действующих контрактов и долгосрочного спроса, а также эффективному импортозамещению.
На объединенном стенде Правительства Москвы состоялись собственные мероприятия. Гостям экспозиции были представлены возможности расширения применения офсетных договоров и контрактов жизненного цикла, презентовали отечественную продукцию в сфере импортозамещения. Портал поставщиков был представлен как надежный инструмент для расширения географии без необходимости дополнительных затрат представителям малого и среднего бизнеса. Возможности, которые предоставляет Москва, оценили представители ГБУ «Малый бизнес», резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва», Московского УФАС России, торговой площадки «Росэлторг», Московской Торгово-промышленной палаты и другие эксперты.
В рамках презентации ГИС Торги – информационной системы по реализации государственного и муниципального имущества, – Иван Щербаков поделился опытом столицы в проведении земельно-имущественных торгов и ходе интеграции информационных систем ГИС Торги с Инвестиционным порталом Москвы. На данных площадках публикуется информация о проводимых торгах по реализации городского имущества. Их синхронизация в части обмена информации позволит существенно экономить время и в автоматизированном режиме публиковать данные сразу на двух порталах.
Все участники и гости Форума могли посетить стенд Москвы и ознакомиться с инновационной продукцией резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва», которая размещалась в витринах.
По итогам XVII Форума «Госзаказ» были сформулированы предложения по увеличению и форматах поддержки бизнес-сообщества и отечественной промышленности, снятию барьеров для участия, дальнейшей оптимизации и упрощения закупочных процедур, внесению изменения в законодательную базу в сфере закупок.
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