Иван Щербаков: Москва совершает 13 процентов госзакупок в стране

Контрактная система Москвы является самой крупной в стране. Объем закупок города по итогам прошлого года составил 1,2 триллиона рублей, что составляет 13 процентов от общего объема госзакупок в стране, сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в ходе выступления на пленарном заседании Форума Госзаказ «Оптимизационный закон: первые результаты и перспективные планы».

По словам Щербакова, в условиях экономических санкций, особенно значим процесс оптимизации контрактной системы. Одним из наиболее эффективных решений в этом вопросе стал пакет поправок к закону № 44-ФЗ, вступивший в силу с 1 января. Изменения позволили сократить и упростить процедуру проведения торгов, предоставили возможности новым участникам закупок быстрее адаптироваться и начать работу, однако, как подчеркнул глава ведомства, в период турбулентности необходимо и дальше своевременно вносить изменения в процедуры, чтобы успешно справляться с новыми вызовами.

Для поддержки предпринимателей и заказчиков столица вводит дополнительные меры поддержки. В том числе реализует городскую программу антикризисной помощи бизнесу, расширяет возможности для их развития, совершенствует функционал Портала поставщиков, вносит предложения по дальнейшей оптимизации закупочного законодательства.

Арендаторам земельных участков и нежилых помещений, находящихся в собственности Москвы, предоставлены отсрочки и рассрочки по платежам.

На открытие импортозамещающего производства выделяются гранты до 100 миллионов рублей, до четверти суммы предпринимателю выдается авансом, что позволяет начать работу в максимально сжатые сроки.

В качестве дополнительных мер поддержки малого и среднего предпринимательства планируется стабилизировать компании через офсетные контракты, которые предусматривают заключение долгосрочных договоров на поставку продукции за счет локализации производства в столице. Для этого минимальный объем инвестиций в офсетные контракты предполагается снизить с 1 миллиарда рублей до 100 миллионов. Соответствующие изменения планируется внести в закон.

Кроме того, планируется расширить область применения офсетных контрактов в отраслях транспортного машиностроения, техники для жилищно-коммунального хозяйства, ИТ-оборудования и других значимых производств.

Важным элементом поддержки МСП выступает Портал поставщиков - более 90 процентов всех поставщиков на нем составляют малые и средние предприятия со всей страны. Щербаков отметил, что это надежный и удобный инструмент, полноценный маркет-плейс, который позволяет небольшим компания вести и расширять свой бизнес на прозрачных условиях со стабильным спросом и гарантированными оплатами.

Форум-выставка «Госзаказ» проходит с 6 по 8 апреля на площадке инновационного центра «Сколково». Среди его участников и экспонентов представители и первые лица федеральных органов исполнительной власти РФ и госкорпораций, более 70 регионов страны, электронные торговые площадки, банки и ведущие компании-поставщики из всех регионов страны.

