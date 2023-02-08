В Москве наладили производство полностью отечественных фильтров для воды

Столичный бизнес наладил выпуск импортозамещённых фильтров для воды. Дисковые фильтры из отечественных материалов предназначены для доочистки городских и промышленных сточных вод. Как сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский, разработку и производство наладил завод нетканых материалов «Монтем».

«Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции. Разработка уже прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях», – рассказал Овчинский.

По его словам, сегодня в столице уже работают более двухсот предприятий лёгкой промышленности, которые обслуживают нужды строительного комплекса, сферы водоснабжения, нефтегазовой и химической отраслей. Продукция таких предприятий используется также для пошива одежды и обуви.

Говоря о преимуществах дисковых фильтров доочистки сточных вод от компании «Монтем», специалисты отмечают их эффективность, простоту в обслуживании и надежность конструкции. В ходе испытаний было подтверждено, что системы со степенью фильтрации 200 микрон обеспечивают снижение взвешенных минеральных веществ до 90% и на 20% уменьшают состав органических примесей.

