В Москве наладили производство полностью отечественных фильтров для воды
Столичный бизнес наладил выпуск импортозамещённых фильтров для воды. Дисковые фильтры из отечественных материалов предназначены для доочистки городских и промышленных сточных вод. Как сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, Владислав Овчинский, разработку и производство наладил завод нетканых материалов «Монтем».
«Планируется, что ежегодно будет выпускаться более тысячи единиц такой продукции. Разработка уже прошла испытания на отечественных предприятиях в разных отраслях», – рассказал Овчинский.
По его словам, сегодня в столице уже работают более двухсот предприятий лёгкой промышленности, которые обслуживают нужды строительного комплекса, сферы водоснабжения, нефтегазовой и химической отраслей. Продукция таких предприятий используется также для пошива одежды и обуви.
Говоря о преимуществах дисковых фильтров доочистки сточных вод от компании «Монтем», специалисты отмечают их эффективность, простоту в обслуживании и надежность конструкции. В ходе испытаний было подтверждено, что системы со степенью фильтрации 200 микрон обеспечивают снижение взвешенных минеральных веществ до 90% и на 20% уменьшают состав органических примесей.
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