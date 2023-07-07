В Москве определили резервы экономического роста

Москва успешно справляется с текущей экономической ситуацией, для дальнейшего развития необходимо высвободить скрытые резервы экономического роста. Об этом заявила глава столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в рамках Финансового конгресса Банка России в Санкт-Петербурге.



По её словам, в столице сейчас активно развиваются финансовый сектор и обрабатывающаяся промышленность, на низком уровне находится безработица.



«Московские предприятия активно работают над замещением продукции иностранных компаний, во многих случаях успешно сложилась передача бизнеса от иностранных собственников российским акционерам», – отметила Багреева.



Глава департамента также подчеркнула, что стабилизировать ситуацию удалось, в том числе за счет обеспечения доступа бизнеса к дешевым кредитам, что позволило закрыть ключевую потребность бизнеса в финансировании процессов перестройки в новой экономической ситуации.



В перспективе развитие экономики будет связано с дальнейшей работой по снижению зависимости от высокотехнологичного импорта и высвобождению резервов для закрытия потребностей экономики в высококвалифицированных специалистах, например, за счет повышения производительности труда и технологизации производств.



Все эти направления сегодня активно развиваются в столице. В частности, формируются центры компетенций в сферах высоких технологий, такие как кластер электромобилестроения, кластеры микроэлектроники и фотоники и другие.



Багреева рассказала, что по итогам первого года реализации национального проекта «Производительность труда» в Москве за счет перенастройки и повышения эффективности производственных процессов на предприятиях произошел рост производительности среди участников проекта на уровне 20–30%.

