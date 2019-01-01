В Москве объявлен аукцион на три объекта коммерческой недвижимости

Столичный департамент по конкурентной политике выставил на продажу три объекта коммерческой недвижимости в Южном административном округе. Первый лот представляет собой подвальное помещение площадью 132 квадратных метра, оно расположено в жилом доме по адресу: Каширское шоссе, дом 7, корпус 2. Рядом находится парк Вершинина. До ближайшей станции метро «Нагатинская» можно добраться пешком за 20 минут. Стартовая стоимость объекта – 2,5 миллиона рублей.

Второй лот площадью 111 квадратных метров располагается в районе «Нагатино-Садовники» по адресу: Каширское шоссе, дом 11, корпус 1. Помещение имеет отдельный вход. До ближайшей станции метро «Нагорная» можно добраться транспортом за 10 минут. Стартовая цена лота – 2 миллиона рублей.

Третий объект располагается в Восточном Бирюлеве по адресу: Бирюлёвская улица, дом 37А. Лот представляет собой подвальное помещение площадью 691 квадратный метр. Оно находится в жилом доме, на первой линии. Путь до ближайшей станции метро «Царицыно» займет семь минут на транспорте. По соседству расположен Бирюлевский лесопарк, в доступности большое число объектов инфраструктуры. Начальная цена лота – 25,9 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 17 июля 2019 года. Торги пройдут 25 июля. Подробно изучить лотовую документацию можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Продажа недвижимости».

