В Москве обсудили развитие городской системы закупок в условиях санкций
В столице стартовал проект «Дни московской конкуренции», его открыла панельная дискуссия «Развитие городской системы закупок в условиях новых вызовов». Участниками стали главные распорядители бюджетных средств столицы.
В первый день мероприятия основной темой стали возможности развития и поддержки столичной закупочной системы в условиях новых экономических реалий, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
Участники панельной сессии обсудили меры поддержки столичных заказчиков и бизнеса, реализацию федеральных и локальных инициатив в части закупок, оптимизацию конкурентных процедур, нормотворческие новеллы и развитие предпринимательства в регионе.
Москва выступает инициатором и пилотным регионом, который генерирует и апробирует новые нормативные практики и подходы к оптимизации закупочной деятельности. После получения позитивных результатов в столице решения масштабируются на всю страну с учетом региональных особенностей.
Москва вместе с федеральными органами власти принимала участие в разработке инициатив, которые позволили создать условия для стабильной работы городских заказчиков и поставщиков. Среди уже реализованных мер – снижение издержек и финансовой нагрузки, сокращение сроков оплаты до семи дней, возможность изменения существенных условий контрактов, расширение случаев заключения контракта с единственным поставщиком.
В частности, на мероприятии обсуждались контракты, которые Москва заключает с поставщиками на два-три года. Итогом таких долгосрочных контрактов стали финансовые обязательства на 2022-2024 годы на сумму уже превышающую два триллиона рублей.
Важной мерой поддержки малого и среднего бизнеса стало увеличение предельных размеров закупок малого объема на Портале поставщиков - до пяти миллионов рублей на приобретение товаров, до трех миллионов рублей – на работы и услуги.
«Дни московской конкуренции» планируется сделать ежегодными, сообщил Щербаков. По его словам, система закупок Москвы – крупнейшая в стране, фактически каждый десятый рубль в контрактной системе размещается столичными заказчиками.
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