В Москве обсудили перспективы развития строительной отрасли

Конференция «Строительная отрасль: планы и перспективы» проходит в Москве в двухдневном формате. В рамках первого дня деловой программы мероприятия представители федерального и столичного строительных комплексов, сообщества девелоперов, проектировщики, урбанисты, социологи, а также депутаты Госдумы обсудили состояние рынка недвижимости и обозначили перспективные шаги градостроительного и территориального развития.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Вице-мэр указал, что Стройкомплекс в 2023 году сохранит высокие темпы и объемы возведения недвижимости.

«Строительство – главный драйвер роста экономики, который имеет огромный мультипликативный эффект. Непрерывная работа стройки – это и гарантированная загрузка предприятий стройиндустрии, и миллионы рабочих мест как в Москве, так и по всей стране», — подчеркнул Бочкарев.

Как отметил заммэра, российская строительная отрасль демонстрирует «высокие, порой даже рекордные показатели», несмотря на трудности.

В свою очередь, директор Департамента комплексного развития территорий Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Мария Синичич указала, что следование утвержденной в конце прошлого года стратегии развития отрасли позволит преодолеть внешние влияния и совершить рывок в градостроительном развитии страны. Кроме того, реализация планов даст толчок в развитии всей экономики. Финансовые средства для мероприятий стратегии есть, необходима усердная и активная работа.

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов указал, что строительная отрасль показала высокий уровень устойчивости. При этом ряд вопросов в данной сфере требует внимания законодателей: в частности, одной из мер должно стать продление программ льготной ипотеки после 2024 года. Депутат отметил, что действие многих госпрограмм выходит за рамки 2024 года, и участники отрасли должны иметь «приемлемый горизонт планирования».

В свою очередь, глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин рассказал о преимуществах комплексного подхода к развитию территорий как одного из механизмов стабилизации строительной отрасли. По словам Жидкина, в Новой Москве формируется качественная инфраструктура, строятся комфортные новостройки, создаются востребованные рабочие места.

«С момента вхождения в состав Москвы в развитие новых территорий проинвестировано 3,15 трлн рублей. До конца года мы ожидаем вложений еще на 850 млрд рублей. Причем большая часть инвестиций — частная», — уточнил руководитель департамента.

Во второй день работы конференции «Строительная отрасль: планы и перспективы» — 3 марта — запланированы практические семинары по вопросам соблюдения баланса интересов покупателей и бизнеса, методам формирования и развития агломерационных связей.

Стратегическим партнером представительной конференции, проходящей 2-3 марта, выступает ГК «Мосинжпроект», генеральным партнером – ГБУ «ГлавАПУ», официальным партнером – ГАУ «Институт Генплана Москвы».

