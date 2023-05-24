В Москве обозначили ключевые приоритеты налоговой политики столицы

Ключевые задачи налоговой политики Москвы — улучшение качества администрирования налогов и помощь столичным отраслям экономики. Благодаря этому городу удалось создать качественную налоговую систему, обеспечивающую регулярный приток налогов в государственный бюджет. Об этом в ходе пленарной конференции «Экономическое развитие и безопасность регионов России в условиях новых геополитических вызовов» Московского академического экономического форума заявила замруководителя столичного Департамента экономической политики и развития Дарья Мурченко.

По ее словам, от налогов как от ключевого источника дохода столичного бюджета зависят экономическая безопасность Москвы и возможность столицы в полной мере исполнять свои обязательства.

Рост качества налогового администрирования и узаконивание теневых доходов дают возможность обнаруживать доходы и имущество, на которые не взимается налог. Благодаря этому, отметила замруководителя департамента, лишь за период с 2017 по 2022 год бюджет Москвы дополнительно получил 25,9 млрд рублей.

Усилия налоговой политики Москвы направлены на укрепление поддержки отраслей экономики. Мониторинг ситуации в различных экономических сферах позволяет вычислять, где в текущих условиях налоговая нагрузка завышена и нуждается во временной корректировке, а где необходимо интенсивно стимулировать экономическую активность. Результаты исследования помогают сделать налоговую поддержку более целенаправленной, подчеркнула заместитель руководителя департамента.

Также важно упрощать и автоматизировать процесс налоговых выплат, прежде всего, для малого предпринимательства. На конференции отмечено, что сейчас рассматривается возможность получения платформами-агрегаторами прав налоговых агентов, чтобы они имели возможность высчитывать налог от выручки продавцов и отправлять его в бюджет. Это поможет предпринимателям экономить время на процессе уплаты налогов и сосредоточиться на ведении бизнеса.

