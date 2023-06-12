В Москве начали выпускать алюминиевую лабораторную мебель
Московская компания по производству корпусной медицинской мебели, расширила линейку продукции и включила в ассортимент лабораторную мебель из алюминия. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Владислав Овчинский.
Уточняется, что производитель готов ежегодно собирать более 50 тысяч единиц алюминиевой мебели в год.
«Московский производитель «Медицинофф» разработал новую серию корпусной мебели из анодированного алюминия. В ближайшее время компания планирует приступить к производству и ежемесячно выпускать свыше 1500 единиц шкафов, тумб и столов», – рассказал Владислав Овчинский.
Мебель собирают инновационным способом без использования винтов с помощью профиля собственной разработки из анодированного алюминия. Он отличается тем, что не подвержен коррозии, окислению, выдерживает контакт с агрессивными химикатами, не говоря о его стойкости к пятнам и влажной уборке. Такие характеристики комплектующих увеличивают срок службы самой мебели.
Реализовать производственный проект предприятие смогло благодаря субсидии на 8,9 миллиона рублей на возмещение части затрат по лизингу на приобретение оборудования от властей Москвы.
«Не так давно мы начали выпускать мебель для детских медучреждений страны. В планах компании дальше расширять продуктовую линейку», – отметил генеральный директор «Медицинофф»» Александр Белоглазов.
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