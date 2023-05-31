Собянин сообщил о росте производства в Москве лифтов, мебели, красок и стройматериалов

Объем производства лифтов, мебели, стройматериалов и лакокрасочных изделий вырос в Москве. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что объем производства лифтов увеличился почти на 65%, а объем выпуска стройматериалов почти на 6% по итогам I квартала. По словам Собянина, на сегодняшний день продукцию для строительства изготавливают свыше 250 столичных предприятий. Кроме того, мэр сообщил, что за январь-март этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года выросло производство лакокрасочных изделий (на 64,6%). При этом почти на 34% выросло производство мебели.

Собянин подчеркнул, что в последние годы идет стимулирование развития компаний строительной отрасли и увеличение их производственных площадей. Градоначальник подчеркнул, что город дает инвесторам участки в аренду без проведения торгов или по льготной ставке под реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:МоскваПроизводствоСергей Собянин

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