Московские кондитерские фабрики увеличили производство на 30% за полгода
Московские предприятия холдинга «Объединенные кондитеры» в январе-июне текущего года увеличили производство шоколадных изделий более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
По его словам, в столице работает больше 100 кондитерских фабрик, ежегодно производящих десятки миллионов сладостей. Например, московские предприятия холдинга – «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» – за полгода увеличили выпуск изделий более чем на треть.
«Сегодня их продуктовая линейка превышает 200 наименований шоколада. В планах – до конца года выпустить еще семь новых вкусов», – отметил Овчинский.
Между тем, одним из лидеров по популярности среди шоколадных изделий остается бренд «Аленка», в ассортимент которого входит порядка 30 наименований с различными добавками и начинками.
В дополнение, управляющий директор «Объединенных кондитеров» Алексей Орлов рассказал, что московские фабрики не зависят от импорта шоколадных полуфабрикатов, так как предприятия обеспечены собственными цехами по переработке какао-бобов.
Отмечается, что статус промышленного комплекса обеспечивает кондитерским предприятиям холдинга налоговые льготы. В частности, региональная часть налога на прибыль для них снижена с 17% до 13,5%, земельный налог – на 8%, налог на имущество – на 5%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru