В Москве компания-производитель заключила 523 контракта на поставку оборудования

Московская компания-производитель оборудования радиационного контроля за 11 месяцев 2023-го заключила 523 контракта, тем самым, увеличив объем заказов в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он отметил, что НПП «Доза» выпускает приборы и системы радиационной безопасности, которые пользуются повышенным спросом как на внутрироссийском рынке, так и за рубежом.

«Благодаря участию в крупных российских и международных проектах за 11 месяцев 2023 года она более чем в 2,5 раза увеличила выручку по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – подчеркнул Овчинский.

Компании удалось достигнуть таких результатов благодаря собственным инвестициям, а также поддержке города. В настоящее время промпредприятиям столицы доступно свыше 20 мер, в том числе, субсидии и целевые займы, возможность арендовать землю у города по льготной ставке при строительстве предприятия в рамках масштабных инвестиционных проектов, присвоение спецстатусов и другие.

Ранее Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставил НПП «Доза» компенсацию процентной ставки по действующему кредиту на создание новой промышленной инфраструктуры в размере 36 миллионов рублей. В этом году компания увеличила производственные мощности, расширила парк оборудования и штат сотрудников, а также построила новый производственный комплекс площадью более 13 тысяч квадратных метров.

По словам гендиректора предприятия Алексея Нурлыбаева, компания занимается проектированием и производством систем радиационного контроля для АЭС России, Турции и Бангладеш, а также атомных ледоколов, плавучих энергоблоков и других крупных проектов ГК «Росатом».

«Рассчитываем сохранить положительную динамику и в следующем году, нарастив объем выручки более чем вдвое», – добавил Нурлыбаев.

Москва – мегаполис с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Ежегодно открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых.

