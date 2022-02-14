В Молдавии заявили о погашении долга перед «Газпромом» за январь

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что компания полностью рассчиталась с российским «Газпромом» за январские поставки топлива, сообщает РИА Новости.

Молдавия в феврале закупит российский газ по сниженной цене

По его словам, до 20 февраля необходимо «перечислить российскому поставщику $51,1 млн за 50% текущего потребления».

Ранее оппозиционные правительству Молдавии силы принесли к зданию парламента мешки с навозом, предложив использовать его вместо газа, сообщает телеканал «360».

Активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс» заявили, что энергетический кризис в республике — это следствие некомпетентности власти, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:Российский ГазГазпромМолдавия
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