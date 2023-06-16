В Минтруде не поддержали установление шестидневной рабочей недели

«Когда предлагали четырехдневную рабочую неделю, я говорил о том, что у нас рынок труда и действующее законодательство ... позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени ... Шестидневки в Трудовом кодексе не будет», — подчеркнул министр.

Котяков указал, что по соглашению работодатели и работники могут сочетать удаленные и традиционные трудовые отношения, а также индивидуально регулировать рабочее время, пишет РИА ФАН. По словам главы Минтруда, следует делать акцент на регулировании трудовых отношений с точки зрения «персонального диалога».

Ранее ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила ввести шестидневную рабочую неделю, эксперты назвали изменения необходимыми для усиления экономики РФ и технологического прорыва, напоминает Ura.ru.

