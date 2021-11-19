В Минтруде изменят правила предоставления выплат для семей с низкими доходами

В частности, поправки коснутся правила «нулевого дохода» для беременных, ежемесячных выплат на детей 3-7 лет, пособий на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, пишет RT.

Кроме того, планируется изменить порядок учета находящегося в розыске, арестованного либо приобретенного за счет целевых субсидий имущества. Также региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у гражданина регистрации.

Минтруд предлагает предоставлять материальную помощь семьям, в который доход на каждого члена семьи не превышает прожиточный минимум по региону. При расчете доходов не будут учитываться субсидии на приобретение недвижимости, авто- или мототранспортного средства, налоговые вычеты, гранты, отмечает Ura.ru. Планируется, что Минтруд подпишет проект до конца текущего года.

