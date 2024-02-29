В Минтрансе РФ анонсировали ввод в эксплуатацию девяти ВПП в 2024 году

В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию девять взлетно-посадочных полос (ВПП) на территории России, рассказали журналистам в Минтрансе.

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Отмечается, что помимо ВПП планируется ввести в эксплуатацию четыре вспомогательных объекта аэродромной инфраструктуры.

В ведомстве уточнили, что за прошлый год было выполнено девять аналогичных процедур. Результат почти равнялся показателям за период с 2018 по 2022 год.

Ранее стало известно, что протяженность автомобильных дорог в России значительно выросла и достигла 1 577 200 км, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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