В Минтрансе РФ анонсировали ввод в эксплуатацию девяти ВПП в 2024 году
В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию девять взлетно-посадочных полос (ВПП) на территории России, рассказали журналистам в Минтрансе.
Отмечается, что помимо ВПП планируется ввести в эксплуатацию четыре вспомогательных объекта аэродромной инфраструктуры.
В ведомстве уточнили, что за прошлый год было выполнено девять аналогичных процедур. Результат почти равнялся показателям за период с 2018 по 2022 год.
Ранее стало известно, что протяженность автомобильных дорог в России значительно выросла и достигла 1 577 200 км, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru