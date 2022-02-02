В Минторге Турции анонсировали подписание соглашения о свободной торговле с Украиной

Турция и Украина в четверг подпишут соглашение о свободной торговле в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Об этом сообщил министр торговли Турции Мехмет Муш.

СМИ: Турция и Украина подпишут соглашение о зоне свободой торговли

«Торговля очень важна в наших отношениях с Украиной. В 2021 году ее объем составил $7,4 млрд, увеличившись на 59%», — приводит слова министра газета Milliyet.

Как отметил Муш, подписание документа станет «важным шагом к достижению 10-миллиардного торгового оборота» между Турцией и Украиной. Министр не представил подробностей договора, однако отметил, что соглашению предшествовали «более чем 10-летние переговоры» по подготовке.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СоглашениеТорговляУкраинаТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры