СМИ: Турция и Украина подпишут соглашение о зоне свободой торговли

Лидер Турции прибудет в украинскую столицу 3 февраля, отмечают Известия. Планируется, что Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудят расширение делового сотрудничества и российско-украинский кризис.

Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде 1 февраля, рассказал о подготовке соглашения о ЗСТ. Как отметил президент, группы двух стран работают над документом, который может быть подписан в ближайшие дни.

