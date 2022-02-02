СМИ: Турция и Украина подпишут соглашение о зоне свободой торговли
Турция и Украина могут подписать соглашение о зоне свободной торговли в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Об этом сообщает агентство Anadolu.
Лидер Турции прибудет в украинскую столицу 3 февраля, отмечают Известия. Планируется, что Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудят расширение делового сотрудничества и российско-украинский кризис.
Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде 1 февраля, рассказал о подготовке соглашения о ЗСТ. Как отметил президент, группы двух стран работают над документом, который может быть подписан в ближайшие дни.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- СМИ: Турция и Украина подпишут соглашение о зоне свободой торговли
- В Петербурге инспекторы ГИБДД избили сотрудницу угрозыска
- Закон о спецзоне на Курилах может вступить в силу в течение двух месяцев
- Антонов назвал лживыми обвинения США в использовании Россией химоружия и «захвате» стран
- Попова исключила введение локдауна из-за коронавируса
- Госдолг США впервые преодолел отметку в $30 трлн
- Попова: Привитым не нужна изоляция после контакта с больным
- Польша раскритиковала Германию за отказ поставлять оружие Украине
- Названа доля России на рынке мировой криптовалюты
- Небензя: Минские соглашения должны выполняться в полном объеме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru