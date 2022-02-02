СМИ: Турция и Украина подпишут соглашение о зоне свободой торговли

Турция и Украина могут подписать соглашение о зоне свободной торговли в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев. Об этом сообщает агентство Anadolu.

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Лидер Турции прибудет в украинскую столицу 3 февраля, отмечают Известия. Планируется, что Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский обсудят расширение делового сотрудничества и российско-украинский кризис.

Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде 1 февраля, рассказал о подготовке соглашения о ЗСТ. Как отметил президент, группы двух стран работают над документом, который может быть подписан в ближайшие дни.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:СоглашениеТорговляУкраинаТурция
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